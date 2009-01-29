Луценко не хоче бачити в Президентах симпатичного хлопця чи дівчину

У лютому поточного року відбудеться з’їзд партії «Вперед, Україно!», оскільки діяльність “Народної самооборони” як повстанського і протестного, не дуже структурованого громадського руху завершено.

Про це в інтерв’ю газеті “Сільські вісті” (№ 9 (18295) від 29 січня 2009 року) заявив лідер “Народної самооборони”, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, під час з’їзду буде проведено низку організаційних змін. “Тобто буде створена повноцінна політична сила, у якої буде свій голова, свої секретарі, почнеться відновлення структурованих осередків на місцях. Ми переходимо до стадії партійного будівництва і розробки своєї власної політичної програми”, - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що на даний час просто підтримувати єдність демократів на цей момент уже замало, і треба знаходити вихід з економічної катастрофи.

“З іншого боку, я особисто виступаю противником роздрібнення демократів через створення чергових партій. Тому, незважаючи на наші задуми щодо власного посилення, ми й далі нарощуватимемо співпрацю з усіма, хто сповідує більшість наших ідеалів”, - сказав він.

Зокрема, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, йдеться як про БЮТ, так і про здорову частину «Нашої України» та інші сили, з якими можна знаходити спільну мову.

Водночас він наголосив, що “робити проекти у стилі “нових месій” не збирається. “Мені здається, люди, принаймні - нормальні люди, мають робити висновки. Мало обрати Президентом добру людину, треба обрати того, хто буде для держави гарним керівником. І сьогодні, з моєї точки зору, відповідь лежить у такій площині: ми не маємо права обирати окремого класного, розумного, симпатичного хлопця чи дівчину. Мусимо обрати лідера команди. Як на мене, то це головний урок президентства Віктора ЮЩЕНКА”, - додав Ю.ЛУЦЕНКО.