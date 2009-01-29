Черновецький підписав рішення про безплатний проїзд школярів у столиці

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав рішення Київради про безкоштовний проїзд столичних школярів усіма видами комунального пасажирського транспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутатської фракції БЮТ у Київраді.

Саме депутат цієї фракції Віктор НАУМКО, який є головою Постійної комісії Київради з питань сім`ї, молоді та спорту, вніс відповідний проект рішення на розгляд Київради наприкінці минулого року.

«Ми сподівалися, що це рішення Київради стане подарунком до Нового року столичним школярам. Проте міський голова поїхав відпочивати і більше місяця не підписував документ”, - зазначив В.НАУМКО.

Рішення набуває чинності з моменту його офіційного опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2008 року 114 зі 120 депутатів Київської міської ради підтримали введення безкоштовного проїзду у м.Києві для дітей шкільного віку усіма видами комунального пасажирського транспорту загального користування (крім таксі і маршруток).

У Києві з 4 листопада 2008 р. вартість проїзду в міському пасажирському транспорті підвищилися в 3-4 рази - до 1,5-2 грн.

Спочатку внесений В.НАУМКОМ проект рішення Київради передбачав безкоштовний проїзд як для школярів, так і для студентів вишів столиці. Проте в бюджетній комісії сказали, що більшість студентів вже самостійно заробляють гроші, а тому можуть сплатити вартість студенських проїзних.