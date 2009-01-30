Оніщук: на сьогодні Стельмах залишається головою Нацбанку

Конституційний суд не підтримає рішення парламенту щодо Володимира Стельмаха і визнає його головою Нацбанку України. Такий прогноз в ефірі "5 каналу" у четвер дав міністр юстиції Микола Оніщук. За його словами, рішення Верховної Ради про скасування постанови про призначення пана Стельмаха головою Нацбанку не дає підстав для його звільнення, а з самим рішенням має розібратися суд.

Микола Оніщук: "Постанова парламенту про скасування постанови про призначення Стельмаха залишається чинною, до того часу поки вона не буде визнана судом незаконною, Конституційним судом – неконституційною, або поки парламент сам її не скасує. На сьогодні Володимир Стельмах залишається головою Нацбанку. Я думаю, що Конституційний суд, швидше за все, буде притримуватись такої ж позиції".