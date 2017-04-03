Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим під час вибуху в метро Петербурга
В українському МЗС з'ясовують, чи не постраждали під час вибуху українці.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття постраждалим внаслідок вибуху у метро Санкт-Петербурга. Про це він написав у своєму Twitter.
При цьому він зазначив, що наразі з’ясовується чи немає серед загиблих та постраждалих українців.
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«З’ясовуємо, чи українці не постраждали в Санкт-Петербурзі. Висловлюю співчуття сім’ям загиблих та постраждалим», - написав він.
З'ясовуємо, чи українці не постраждали в Санкт-Петербурзі. Висловлюю співчуття сім'ям загиблих та постраждалим.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 3, 2017
Раніше США висловили співчуття сім'ям загиблих у результаті вибуху в Санкт-Петербурзі. Про це сказано в офіційному російськомовному записі Державного департаменту США в Twitter. "Приголомшені і засмучені вибухами в Петербурзі, в яких загинули та постраждали люди. Всім серцем ми з жертвами, їхніми сім'ями", - сказано в повідомленні.