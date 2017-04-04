Наглядова рада закликала Європейську мовну спілку поважати суверенітет України у питанні заборони в’їзду в Україну Самойловій

Наглядова рада публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанії України» (ПАТ «НСТУ») закликала Європейську мовну спілку та її гендиректора Інгрід Делтенре поважати суверенітет України.

Про це йдеться у заяві наглядової ради НСТУ у відповідь на лист Делтенре до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, текст якої оприлюднено на сайті Суспільного мовлення.

Члени Наглядової ради закликають «не перетворювати Європейську мовну спілку на інструмент підсилення чужих політичних маніпуляцій і не перешкоджати такими заявами нормальному та повноцінному проведенню конкурсу – як цього року, так і в майбутньому».

Також вони закликають уникати погроз щодо виключення України з числа учасників конкурсу «Євробачення», зазначивши, що жодна європейська країна не визнає належність Криму Російській Федерації. Відтак, російська співачка Юлія Самойлова порушила суверенітет і закони України, відвідавши Крим без дозволу української влади.

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«Ми цілковито поділяємо негативні почуття членів Європейської мовної спілки з приводу того, що «цьогорічне змагання використовується як засіб у нинішньому протистоянні між Російською Федерацією та Україною». Проте нас дивує той факт, що «засмучення» і «розлюченість» із цього приводу генеральний директор Європейської мовної спілки висловлює не російській, а українській стороні. Це суттєво суперечить заявам пані Інгрід Делтенре про «аполітичність» «Євробачення», оскільки фактично пані Делтенре пристає на бік Російської Федерації у влаштованій російською стороною політичній провокації. Вимога скасувати рішення Служби безпеки України, ухвалене в межах її законних повноважень, як і теза про узгодження рішень Служби безпеки України з Європейською мовною спілкою, можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи України, що виходить за межі повноважень ЄМС і завдань конкурсу «Євробачення», - наголосили члени наглядової ради НСТУ.

Як повідомляв УНІАН, Делтенре погрожувала Україні санкціями через заборону Самойловій брати участь у цьогорічному «Євробаченні» в Києві.

22 березня СБУ заборонила в’їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, «рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України».

Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму.

23 лютого 2017 року Делтенре подала у відставку з посади директора Європейської мовної спілки, і фактично її повноваження припиняються влітку, одразу після «Євробачення».