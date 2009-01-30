Балога і Петьовка відмовилися від Мукачівського замку

Засновники ТзОВ «Високий замок» повідомили Мукачівську міську раду, що відмовляються від оренди приміщень замку «Паланку», в якому планували організувати туристично-готельний комплекс. Про це повідомляє ЗІК.

У зверненні орендарів йдеться: «З прикрістю мусимо повідомити, що через обставини, які склалися після нашої перемоги у конкурсі на оренду окремих приміщень замку «Паланок» з тим, щоб відреставрувати їх і збудувати туристично-готельний комплекс із створенням більше 45 робочих місць, мусимо відмовитися від орендних відносин».

Засновники ТзОВ «Високий замок» пояснюють своє рішення тим, що «київські високопосадовці, народні депутати від певних політичних сил підняли великий галас щодо конкурсу на оренду окремих приміщень замку «Паланок», паплюжать міську владу Мукачева і нас особисто, завдають великої шкоди інвестиційній привабливості Мукачева, влаштували справжній інформаційний терор.

Перевірка прокуратурою, ініційована Кабінетом Міністрів України, не знайшла жодних порушень законодавства при проведенні конкурсу, і його результати не були оскаржені в судовому порядку. Нагнітання політичної ситуації довкола цього проекту унеможливлює нашу подальшу роботу з реконструкції і будівництву в замку Паланок», - зазначають у ТзОВ «Високий замок».

***Засновниками ТзОВ «Високий замок» є, зокрема, Оксана Балога (дружина В.Балоги), Марина Петьовка (дружина Василя Петьовки, екс-мера Мукачевого, двоюрідного брата В.Балоги).