Сорос відмовився коментувати таємну зустріч з Тимошенко

Американський фінансист Джордж Сорос вважає, що чвари всередині української влади не дозволяють державі вийти з кризи.

Про це Сорос сказав під час традиційного українського ланчу в Давосі, організованого фондом Віктора Пінчука.

"Головна причина кризи в Україні – це боротьба всередині України. Тому уряду важко впроваджувати свою стратегію”, - сказав Сорос.

"Розвиток економіки в світі замерзнув. І до всього цього всередині самої України важко досягнути згоди між президентом і прем’єром. І з усім цим вони намагаються пройти кризу”, - додав він.

За його словами, Україні буде нелегко побороти кризу, "коли у вас навіть складно зібрати в одній кімнаті президента і прем’єр-міністра”.

"В таких умовах уряд України робить все можливе. Ця вся ситуація є дуже прикрою”, - додав Сорос.

Водночас після ланчу Сорос відмовився спілкуватися з журналістами, зокрема, коментувати питання його таємної зустрічі з Юлією Тимошенко в Києві.

Українська правда