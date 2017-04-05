У конкурсі на посаду аудитора НАБУ хоче взяти участь екс-прокурор із США, яка посадила Лазаренка

Колишній американський прокурор Марта Борщ погодилась брати участь у конкурсі кандидатур від Верховної Ради на посаду члена комісії з проведення аудиту діяльності Національного антикорупційного бюро, а гендиректор Європейського управління боротьби з шахрайством Джованні Кесслер та колишній іспанський прокурор Карлос Кастресана ще не визначилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції повідомив голова комітету Єгор Соболєв.

Соболєв нагадав, що на минулому засіданні було ухвалено рішення запропонувати Кастресані, Кесслеру та Борщ взяти участь у відповідному конкурсі.

"Я до них звернувся з листами офіційними. Повідомив їм, що ми вважаємо їх дуже високими спеціалістами, і запитав, чи вони не погодилися б взяти участь в конкурсі на обрання аудитора антикорупційного бюро", - сказав він.

Депутат повідомив, що на сьогодні чітку відповідь надала лише Борщ. Соболєв нагадав, що це прокурор зі США, яка підтримувала обвинувачення у справі екс-прем’єр-міністра України Павла Лазаренка.

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"Вона надіслала офіційну відповідь, що буде рада взяти участь в такому конкурсі", - повідомив голова комітету і констатував, що "одного кандидата ми вже маємо".

Водночас, за словами Соболєв, Кесслер висловив здивування з приводу ситуації, що склалася з призначенням аудитора НАБУ.

"Він не дав офіційної відповіді. Хоча колеги з Представництва Єврокомісії вважають, що він погодиться в результаті брати участь в конкурсі. Але офіційного рішення немає", - сказав парламентар.

Також Соболєв зазначив, що Кастресана поки не надав жодної відповіді. Соболєв нагадав, що Кастресана - іспанський прокурор, який був керівником міжнародного трибуналу у Гватемалі.

"Цей трибунал ув'язнив за корупцію президента, більшість парламенту і зараз вже взявся за керівників найбільших державних підприємств, які були спіймані в цих корупційних процесах", - зазначив Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

21 березня ВР знову не змогла призначити аудитора НАБУ від парламенту. Ані заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, кандидатуру якого схвалив профільний комітет ВР, ані Найджел Браун, кандидатуру якого пізніше висунули фракції "Народний фронт" та «БПП», не набрали необхідної кількості голосів депутатів для затвердження на цій посаді.

Сьогодні, 5 квітня, антикорупційний комітет Верховної Радиоголосив про проведення нового конкурсу на посаду аудитора НАБУ від парламенту. Заявки на участі прийматимуться до 3 травня.