Новим президентом ПА НАТО став симпатик України

На сесії в Стамбулі обрали нового президента ПА НАТО. Ним став координатор міжпарламентських зв’язків Італії та України Паоло Аллі, пише Ansa.

Голосування пройшло під кінець щорічній сесії в турецькій столиці.

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Низка ЗМІ вже назвали Аллі симпатиком України.

Аллі замінив на посаді президента ПА НАТО американського конгресмена Майкла Тернера.

Як відомо, асамблея була створена в 1955 році, в неї входять 257 делегатів - членів парламентів 28 країн-союзників. Італія не займала цієї престижної посади з 1961 року.

Нагадаємо, комітет Парламентської асамблеї НАТО визнав агресію Росії проти України головним фактором дестабілізації безпекової ситуації в світі.

«Сьогодні під час розгляду на Комітеті ПА НАТО резолюції "Підтримка пост-Варшавської стратегії оборони та стримування" беззаперечно було визнано агресію Росії проти України головним фактором дестабілізації безпекової ситуації в світі», - повідомила голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз, яка у складі української делегації у Стамбулі перебуває на 62-й сесії асамблеї. За її словами, в рамках обговорення резолюції досягнуто рішення про те, що однією з форм реагування на дії агресора буде рішуча підтримка України.