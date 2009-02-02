Богатирьова вважає, що писати про її діамантовий годинник - «підло» (фото)

Секретар РНБО Раїса Богатирьова на світовому економічному форумі у Давосі з’явилася в діамантовому годиннику.

Цей аксесуар на руці чиновника однієї з найбідніших країн Європи виглядав дикістю в інтер’єрі "зачуханої" Європи, де за таку любов до розкошів, не підкріплену офіційними доходами, поплатилося посадами не одне покоління політиків, пише Українська правда.

Але навіть на цьому фоні ще неадекватнішим видання вважає прохання Богатирьової до журналіста УП не звертати уваги на коштовну прикрасу.

“Одягати тут такий годинник – це необхідність. Давайте не будемо писати на цю тему, бо це нецікаво і підло”, - заявила журналісту секретар РНБО.

Фото Української правди