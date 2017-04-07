Порошенко у розмові з Пенсом висловив підтримку діям США проти режиму Асада

19:01, 07 квітня 2017
Політика
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Віце-Президент США Пенс наголосив, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

Порошенко і Пенс скоординували графіки двосторонніх контактів на найвищому рівні / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-Президентом США Майком Пенсом.

Як повідомляє прес-служба адміністрації президента України, Петро Порошенко поінформував Віце-Президента США щодо погіршення безпекової ситуації на Донбасі, зокрема порушення Росією режиму припинення вогню.

Віце-Президент Пенс наголосив, що США повністю підтримують Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

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«Петро Порошенко також висловив підтримку діям Сполучених Штатів для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму Башара Асада проти мирного населення у Сирії. Зі свого боку Майк Пенс подякував Україні за солідарність зі США після газової атаки в Ідлібі», – йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також скоординували графіки двосторонніх контактів на найвищому рівні.

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Теги: #США#Порошенко#Пенс