Порошенко у розмові з Пенсом висловив підтримку діям США проти режиму Асада
Віце-Президент США Пенс наголосив, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-Президентом США Майком Пенсом.
Як повідомляє прес-служба адміністрації президента України, Петро Порошенко поінформував Віце-Президента США щодо погіршення безпекової ситуації на Донбасі, зокрема порушення Росією режиму припинення вогню.
Віце-Президент Пенс наголосив, що США повністю підтримують Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.
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«Петро Порошенко також висловив підтримку діям Сполучених Штатів для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму Башара Асада проти мирного населення у Сирії. Зі свого боку Майк Пенс подякував Україні за солідарність зі США після газової атаки в Ідлібі», – йдеться в повідомленні.
Співрозмовники також скоординували графіки двосторонніх контактів на найвищому рівні.