Порошенко: Ми зробимо все, щоб поїздки до Європи для українців стали доступнішими
Порошенко нагадав, що європейські цінності стали національною ідеєю для українців.
Президент України Петро Порошенко стверджує, що українці зможуть на власні очі переконатись у перевагах європейських цінностей.
"Ми зробимо все, щоб поїздки до Європи для українців стали доступнішими та дешевшими, щоб в Україну прийшли «лоукости», та усі українські громадяни могли на власні очі переконатись у перевагах європейських цінностей, які стали об’єднуючою національною ідеєю під час Революції Гідності, і до якої зараз впевнено крокує Україна", - написав президент на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.
Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта).
Після публікації законодавчого акту в Офіційному журналі ЄС, який набуде чинності через 20 днів після оприлюднення, українці - власники біометричного паспорту матимуть змогу подорожувати до ЄС без віз на 90 днів у будь-який 180-денний період.
Вони зможуть це робити у туристичних або службово-ділових цілях, аби відвідати родичів чи друзів; однак українські громадяни не матимуть права на працевлаштування у Євросоюзі.
Ця норма поширюється на усі країни-члени ЄС, а також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Не стосується вона лише Ірландії та Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.