Порошенко: Ми зробимо все, щоб поїздки до Європи для українців стали доступнішими

Президент України Петро Порошенко стверджує, що українці зможуть на власні очі переконатись у перевагах європейських цінностей.

"Ми зробимо все, щоб поїздки до Європи для українців стали доступнішими та дешевшими, щоб в Україну прийшли «лоукости», та усі українські громадяни могли на власні очі переконатись у перевагах європейських цінностей, які стали об’єднуючою національною ідеєю під час Революції Гідності, і до якої зараз впевнено крокує Україна", - написав президент на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта).

Після публікації законодавчого акту в Офіційному журналі ЄС, який набуде чинності через 20 днів після оприлюднення, українці - власники біометричного паспорту матимуть змогу подорожувати до ЄС без віз на 90 днів у будь-який 180-денний період.

Вони зможуть це робити у туристичних або службово-ділових цілях, аби відвідати родичів чи друзів; однак українські громадяни не матимуть права на працевлаштування у Євросоюзі.

Ця норма поширюється на усі країни-члени ЄС, а також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Не стосується вона лише Ірландії та Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.