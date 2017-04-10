Турчинов: у лютому 2014-го доповідати про вторгнення РФ в Крим і події в інших регіонах було нікому

В лютому 2014 року доповідати про пересування російської техніки в Криму, так і про події в інших регіонах, було нікому.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи події під час російського військового вторгнення в Крим, пише "Українська правда".

"Коли я 22 лютого очолив парламент, доповідати про події як у Криму, так і в інших регіонах, було практично нікому. Не було ані місцевих адміністрацій, ані керівників силових структур і розвідки. Все це необхідно було створювати фактично з нуля. Тому, аналізувати хід подій і доповідати про проблеми просто не було кому", - заявив Турчинов.

За його словами, тільки 28 лютого в екстреному режимі було завершено формування керівництва силових структур, в той же день відбулося перше засідання.