"Порив відчаю": Турчинов розповів, як збирався силою розблокувати штаб ВМС в Криму

Під час російського вторгнення у Криму було кілька "небезпечних і трагічних ситуацій", коли ті, хто залишився на півострові, не могли захищати військові частини.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Турчинов, пише "Українська правда".

"На емоціях, я навіть прийняв рішення про силове розблокування Донузлав і штабу ВМС. Я збирався особисто керувати операцією, прилетівши в Крим з групою спецназу на транспортних літаках", - заявив Турчинов.

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При цьому він визнав, що "шансів на позитивний результат не було".

"...Мабуть, це був просто порив відчаю. Тоді керівники силових структур зупинили мене. Розвідка доповіла, а потім і росіяни це підтвердили, що планували збивати всі наші військові літаки, які спробують сісти в Криму", - розповів секретар РНБО.

Крім того, Турчинов запевнив, що ще на першому засіданні РНБО він давав доручення силовикам "вивезти в Київ зрадників таких, як Аксьонов та Константинов".

"На жаль, спецслужби не змогли виконати цю задачу в умовах російської окупації Криму", - констатував він.