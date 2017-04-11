Більшість українців хочуть миру на Донбасі, але не за будь-яку ціну - опитування

Вибори на Донбасі 43% відсотки українців вважають «неприйнятними в принципі». Такі результати опитування публічної думки представила у вівторок в Брюсселі в Центрі дослідження європейської політики директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожЗаморожений конфлікт на Донбасі заблокує вступ України в НАТО і ЄС - спецпредставник Німеччини

«Люди хочуть миру, але не за будь-яку ціну. Тільки приблизно 20% населення погоджуються на мир за будь-яку ціну. Більшість готови піти на компроміси, але не на всі компроміси», - зауважила вона.

За словами експерта, в ході опитування запитання стосувалися конкретних компромісів - які з них є прийнятними, а які - ні.

«Найбільш неприйнятним компромісом для людей є проведення місцевих виборів у відповідності до умов сепаратистів - з цим погоджується тільки 10%. З найбільш неприйнятних компромісів є: погодитися на спеціальні політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій з Росією; призначення місцевої міліції, суддів та прокурорів з місцевого населення; повна амністія для всіх учасників дій проти української армії. Також є неприйнятним надання статусу офіційної російській мові та надання цим територіям спеціального статусу», - зазначила Бекешкіна.

Стосовно можливості проведення виборів на Донбасі, згідно з результатами опитування, 43% відповіли, що це «неприйнятно в принципі», 26% таку можливість бачать в разі, якщо ОБСЄ та інші міжнародні організації будуть мати повний контроль за виборчим процесом, 25% - якщо вибори будуть проведені у повній відповідності до українського законодавства, 20% - якщо будуть виведені російські війська та 11% з цим погодяться, якщо Україна поверне контроль над своїм кордоном.

«Ми повинні зрозуміти, що якщо уряд України, хоча я цього не можу уявити, але якщо уряд змусять прийняти мир на умовах Росії - а це російські умови - ці умови не будуть прийнятні для парламенту, тому що їх не підтримує суспільство», - пояснила експерт.

Вона також підкреслила, що жоден з варіантів щодо можливого вирішення ситуації, аби покласти край війні, не отримав схвалення більшості.

«Я думаю, що такою є ситуація для політичних партій, політиків та парламенту. Найбільш популярна відповідь - це «відновлення стану цих територій у відповідності до того, яким він був до війни». Але я не думаю, що це реалістично», - вважає Бекешкіна.

Другим варіантом вона назвала реінтеграцію цих територій шляхом надання особливого статусу, що підтримує тільки 14% населення.

«Непопулярне вирішення - продовження поточної політики - підтримує також 14%, повну ізоляцію - 17% і 25% не мають будь-якої поради. Це опитування чітко відповідає на запитання: чого не повинно бути зроблено? і не дає чіткої відповіді на запитання: що повинно бути зроблено?», - констатувала експерт.

Стосовно того, яким має бути майбутнє тимчасово окупованих територій, більшість опитаних, повідомила Бекешкіна, висловились за те, що «вони мають знову бути частиною Луганської та Донецької областей з такими самими умовами, як до цього».

Я не думаю, що це реалістично, але половина населення це підтримує, 25% підтримує повернення з більшими повноваженнями. І, що дуже важливо, тільки 3% населення думають, що вони повинні відділитися від України та приєднатися до Росії, тільки 7% думають, що вони повинні відділитися від України і стати незалежними державами - це дуже непопулярно в Україні», - додала експерт.

За її словами, на запитання, що має бути зроблено, щоб відновити мир на Донбасі, перше місце (41%) отримала відповідь «тиснути на Росію, щоб вона залишила Донбас і припинила втручатися в цей конфлікт».

«Може це не дуже реалістично, але, з моєї точки зору, дуже ефективно. Ми думаємо, що це буде найбільш ефективне вирішення, але як це може бути реально - це є проблемою. Друге вирішення (28%), що є з моєї точки зору реалістичним, це відновити нормальне життя на територіях Донбасу, які контролюються урядом. Зараз це частково відбувається, хоча, може, і повільно", - зазначила експерт.

Бекешкіна повідомила, що опитування, яке стосується питань Донбасу, було проведено у грудні, під час якого було опитано 2 тисячі осіб на територіях, контрольованих Україною.