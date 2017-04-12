Рабінович пропонує скасувати посаду президента

В Україні необхідно провести референдум і скасувати на ньому пост президента. Таку думку у коментарі програмі 20/22 на телеканалі NewsOne висловив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

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«Україні ідеально підходить парламентська форма влади, посада президента, вважає наша партія, має бути скасована на референдумі. Ось Німеччина не має президента фактично, він номінальна фігура, країна має земельний устрій — та нічого, прекрасно живе, процвітає, досягає рекордного зростання ВВП в цьому році», — сказав парламентарій.

За його словами, в питанні виборів президента України «наступає на одні і ті ж граблі». «Приходить президент, стає при владі, ніби нормальний, а потім оточення вселяє йому роками, що він геніальний і безпомилковий, — і все. У парламенті все ж більш жива ситуація, більше руху: тут створюються коаліції, легше знайти противаги, більшість може швидко перетвориться на меншість і навпаки», – заявив парламентарій.

Він назвав правлячу коаліцію в парламенті незаконною. За словами Вадима Рабіновича, ці люди захопили владу і правлять без конституційної більшості. «Така влада може все що завгодно: може порушувати Конституцію, прибирати безкоштовне медичне обслуговування, продавати землю, називати Яценюка і Гройсмана кращими прем'єрами, а Супрун – кращим в. о. міністра. Така влада може безкарно грабувати країну», — підкреслив лідер партії «За життя».