Черновецькому нагадують історію США і анекдот про ложечку

Нові тарифи на житлово-комунальні послуги для мешканців Києва будуть оскаржені в суді. Про це під час ефіру на телеканалі «Рада» заявив один із лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

За словами депутата, до його громадських приймалень постійно звертаються люди, які не розуміють, за що вони платитимуть більшу ціну. Саме порушення принципів прозорості формування тарифів, на переконання Андрієвського, і є підставою визнання ініціативи Черновецького незаконною. За словами політика, сьогодні це питання активно пропрацьовують юристи його політичної сили.

«Я хотів би нагадати Черновецькому історію виникнення незалежності Сполучених Штатів, - сказав під час ефіру Дмитро Андрієвський. – Вона почалася у 18 сторіччі з так званого гербового збору, запровадженого Великою Британію, коли у метрополії закінчилися гроші. Податками обкладалося все – від друку газет до торговельних угод. Звісно, що це викликало в колоній обурення, і британці скасували цей податок. Але довіра до метрополії була підірвана, як в анекдоті «ложечка знайшлася, а осад залишився».

На думку Андрієвського, безжалісна по відношенню до Києва та киян політика Черновецького свідчить про одне: чинний мер навіть сам не вірить у те, що його знову можуть переобрати. Саме тому він застосовує «тактику випаленої землі», обкладаючи мешканців столиці фантастичними поборами та оточуючи непрозорими комунальними підприємствами.