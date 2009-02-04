Кріль відкопав, що у Тимошенко сьогодні свято

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ критикує Юлію ТИМОШЕНКО за надмірний популізм і невиконання обіцянок під час роботи на посаді прем’єр-міністра.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

"4 лютого 2005 року, рівно чотири роки тому, Ю.ТИМОШЕНКО вперше стала прем`єр-міністром України. Звичайно, хочеться привітати Юлію Володимирівну, але чи є з чим вітати громадян України?", - запитав І.КРІЛЬ.

Він зазначив, що "прем`єр ТИМОШЕНКО зразка 2005 року і прем`єр ТИМОШЕНКО зараз - це, таке враження, не лише різні керівники урядів, а й кардинально інші люди. За цих чотири роки у промовах лідера БЮТ стало як мінімум у чотири рази більше популізму, у чотири рази більше невиконаних обіцянок, у її діях у чотири рази більше авторитаризму".

"Хто у 2005 році міг уявити, що Ю.ТИМОШЕНКО одним розчерком пера "скасовує" призов і "повертає" усі втрачені населенням в Ощадбанку СРСР заощадження. Правда лише на словах, бо видала вона лише 2% заощаджень, - підкреслив народний депутат. - А армія, не ставши контрактною, втратила фінансування майже наполовину. "Український прорив" у виконанні ТИМОШЕНКО 2008 року, за його словами, це тонна обіцянок на одному грамі реальних кроків".

Лідер “Єдиного Центру” зазначив, що кардинально змінилося й оточення Ю.ТИМОШЕНКО. "У 2005 році вона критикувала Президента за "любих друзів", "кучмістів" та "корупціонерів", а зараз пропихає "моїх любих" ПОРОШЕНКА, ЖВАНІЮ, МАРТИНЕНКА та ТРЕТЯКОВА на важливі посади. Ба навіть більше - основними своїми партнерами у 2009 році Ю.ТИМОШЕНКО зробила МЕДВЕДЧУКА, який пише під її забаганки Конституцію, ЯНУКОВИЧА, з яким вона просуває другу державну мову, та СИМОНЕНКА, з яким повертає на українські вулиці знаки тоталітарної доби", – заявив І.КРІЛЬ.

Він наголосив, що "якщо Ю.ТИМОШЕНКО у 2009 році не спинити, то завтра ми прокинемося у країні, де немає судів, а лише свята інквізиція на чолі з Онопенком, де приватна власність - привілей членів БЮТ, де панує культ особи, як це вже зараз відбувається у партії "Батьківщина". “Маю надію, що український народ раз і назавжди зупинить цю еволюцію диктатора, поки вона не змінила обличчя не лише ТИМОШЕНКО, а й цілої країни", - додав І.КРІЛЬ.