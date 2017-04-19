Прокуратура викликала екс-соратника Януковича Клименка на допит

Головна військова прокуратура викликає екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка для проведення слідчих та процесуальних дій як підозрюваного.

Про це йдеться у повістці, розміщеній на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

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Згідно з документом, Клименку необхідно з’явитися 21 квітня о 10.00 до другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, каб. № 22.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Голосіївський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо Клименка.

Як заявляв головний військовий Анатолій Матіос, Клименко у період з квітня 2012 року по вересень 2013 року, у складі створеної і очолюваної екс-президентом України Віктором Януковичем злочинної організації, «зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації».

Клименко очолював Державну податкову службу України у період з листопада 2011 року по грудень 2012 року, Міністерство доходів і зборів України - з грудня 2012 року до кінця лютого 2014 року. Після Революції гідності він втік з України.