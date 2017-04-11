СК РФ порушив справу проти двох росіян за участь у війні проти російських бойовиків

Слідчий комітет РФ порушив справу стосовно ще двох росіян за участь у діяльності «Правого сектору».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Проведено комплекс слідчо-оперативних заходів, під час яких отримані достатні дані, які свідчать про причетність жителя Удмуртії В'ячеслава Донгузова і жителя Архангельської області В'ячеслава Ясєва, які є громадянами Російської Федерації, до діяльності екстремістської організації «Правий сектор», забороненої рішенням Верховного суду РФ на території Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

На підставі цих даних порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 282.2 КК РФ (участь в екстремістській організації).

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Як стверджує слідство, Донгузов і Ясєв, «підтримуючи цілі «Правого сектору», у різний час виїхали з території Російської Федерації в Україну, де були добровільно прийняті як бійці у Добровольчий український корпус організації «Правий сектор», після чого стали активно брати участь на стороні України проти російських бойовиків».

Робота щодо встановлення їх місця перебування та притягнення до кримінальної відповідальності учасників організації «Правий сектор» з числа громадян Російської Федерації триває.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно п'яти росіян за «причетність» до діяльності «Правого сектору».