Глава УГКЦ: рішення парламенту про червоні прапори - невдале

Святкуючи перемогу над одним людиноненависницьким режимом, підносячи символіку іншого такого самого, - невдале рішення.

Таку думку висловив Глава Української Греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) журналістам.

За його словами, якщо Верховна Рада ухвалює рішення святкувати День Перемоги на офіційному рівні з червоним прапором, як символом перемоги над фашизмом, таке рішення задовольнить якусь одну частину суспільства, а іншу, більшу – образить.

На думку глави УГКЦ, якщо Верховна Рада бажає чути голос усього українського суспільства, вона цього не робитиме. «Зокрема, саме тому, що такого типу символіка пов’язана з тоталітарними особами. Як на мене, можна шукати здоровіші розв’язки, аби об’єднати українське суспільство, нікого не зневажаючи», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (щодо порядку офіційного використання копій прапора перемоги).

За таке рішення проголосувало 260 з 375 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, проти - 52.

Законом передбачено, що “Прапор Перемоги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни. Зовнішній вигляд копій Прапора Перемоги має відповідати вигляду штурмового прапору 150-ої ордена Кутузова II ступеня Ідрицької стрілецької дивізії”.