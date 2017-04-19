Порошенко порівняв Росію з крокодилом (відео)

Президент України Петро Порошенко порівняв Росію з крокодилом із висловлювання екс-прем'єра Великої Британії Вінстона Черчилля. Про це він сказав під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House у Лондоні, повідомляє 112 Україна.

"Черчилль сказав у січні 1942-го: "Кожен сподівається, що якщо він удосталь нагодує крокодила, крокодил з'їсть його пізніше за інших". Є одне місце, де ці слова особливо актуальні – це Україна, і цей крокодил, якого багато хто хотів би погодувати, щоб він не з'їв їх сьогодні, – це Росія", - заявив Порошенко.

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За словами президента, Росія не вірить у демократію і права людини.

"Вони сподіваються, якщо Росія задовольнить свій апетит, то вона не буде поширювати свій вплив далі. Але я хочу переконати їх: Росія не наїсться. Вона не вірить у демократію і права людини, вона вірить у домінування над світом і зону впливу, вона не грає за правилами", - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, Порошенко також заявив, що РФ не зацікавлена в мирі на Донбасі.