Кулеба про рішення суду в Гаазі: з рахунком 3:1 перемогла Україна

Постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба прокоментував рішення Міжнародного суду ООН. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, у сухому залишку на цьому етапі з рахунком 3:1 перемогла Україна. "Де 3 на нашу користь - це визнання судом юрисдикції prima facie за Конвенцією щодо тероризму та юрисдикції за Конвенцією щодо дискримінації та тимчасові заходи за останньою конвенцією, а 1 на користь Росії - це відсутність тимчасових заходів за першою конвенцією (щодо фінансування тероризму)", - йдеться у повідомленні Кулеби.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН сьогодні оголосив ухвалу, якою частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів до Росії. Тимчасові заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (CERD).

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Суд ООН вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати чи застосовувати обмеження на можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одностайно було ухвалено рішення, відповідно до якого Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Суд ООН вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів.