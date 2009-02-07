Тимошенко розкритикувала світову дипломатію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що світова дипломатія повинна давати чіткішу оцінку проблемним ситуаціям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи в Мюнхені на Міжнародній конференції з питань безпеки.

«Безумовно, хотілося би сказати про відвертість, чіткість і ясність дипломатії, тому що від того, як дипломатія говорить своє слово, залежить розв’язання або посилення конфліктів», – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

В зв`язку з цим вона нагадала про «жорсткі конфлікти навколо Грузії» і «не менш неприємний» газовий конфлікт на початку 2009 року.

«Так, це неприємні кризові явища. Але в той же час, якщо ми матимемо мужність на дипломатичному рівні називати речі своїми іменами, чітко визначати причини і наслідки, давати адекватні, а не дипломатично упаковані оцінки, мені здається, набагато легше буде виходити з будь-якої кризи і з будь-яких складних ситуацій, які так чи інакше постають перед світом... Безумовно, треба говорити про відкриту, чітку і зрозумілу дипломатію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.