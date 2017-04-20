У НАБУ розповіли, за що затримали екс-нардепа Мартиненка

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка в рамках розслідування справи за фактом розкрадання коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) під час закупівлі уранового концентрату.

Про це йдеться у прес-релізі НАБУ.

"20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього народного депутата України, екс-голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - заявили в Бюро.

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Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру.

За версією слідства, державне підприємство «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

Як повідомляв УНІАН, про затримання Мартиненка повідомив його адвокат Ігор Черезов, який зазначив, що детективи НАБУ не змогли пояснити, в чому підозрюється Мартиненко.

"Ми поки що нічого не знаємо, тому що він був просто затриманий, а затримка з затриманням була викликана тим, що детективи НАБУ не могли пояснити ані Мартиненку, ані його адвокатам, у чому він підозрюється і у якій кримінальній справі він затриманий", - сказав адвокат.