Суд визначився із покаранням для чоловіка, який взяв у заручники співробітницю інституту, переплутавши її з дружиною Турчинова

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок зловмиснику, який рік тому з ножем напав на співробітницю київського університету, переплутавши її з дружиною секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, 62-річного адвоката з Донецька визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ст. 349 та ч.1 ст. 147 КК України (захоплення та тримання як заручника близького родича представника влади з метою спонукання службової особи до вчинення певних дій), та призначено покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

У прокуратурі нагадали, що 25 травня 2016 року близько 16-ї години вказаний чоловік зайшов у приміщення столичного університету і з ножем накинувся на одну зі співробітниць закладу, яку помилково сприйняв за дружину секретаря РНБО Олександра Турчинова. Злочинні дії нападника тоді вдалося присікти працівнику Управління державної охорони, який і затримав зловмисника.