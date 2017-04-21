Суддя Бобровник розпочав розгляд по суті клопотання про обрання запобіжного заходу Мартиненку

Слідчий-суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Бобровник розпочав розгляд по суті клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокурату про обрання запобіжного заходу екс-депутату ВР Миколі Мартиненку.

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Як передає кореспондент УНІАН, наразі сторона захисту Мартиненка розпочала оголошення клопотань суду.

Як повідомляв УНІАН, Солом'янський райсуд розглядає сьогодні клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Мартиненку та першому заступнику голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергію Переломі.

Їх обох 20 квітня затримали детективи НАБУ за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Затримання відбулось у рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та щодо завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 205 млн.грн.

Раніше сьогодні під час судового засідання сторона захисту заявила відвід слідчому судді Солом’янського райсуду Києва Олександру Бобровнику. Адвокати затриманих висловили сумніви в неупередженості цього судді, але суд не знайшов підстав для задоволення цього клопотання.