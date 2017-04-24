Могеріні до Лаврова: давайте не будемо вдавати, що у нас нічого з 2014 року не змінилося в гірший бік

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що вважає «лицемірством» розмови про стратегічне партнерство ЄС і Росії на тлі російської агресії в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала в Москві на спільній прес-конференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Могеріні наголосила, що ЄС і Росія упродовж багатьох років були стратегічними партнерами і хотіли б до цього повернутися з прагматичної точки зору спільних інтересів, які багато в чому збігаються на регіональній і стратегічній основі.

«Але було б нереалістично вважати один одного стратегічними партнерами і при цьому зберігати санкції. Це не те, як працюють партнери. Давайте не будемо вдавати, що у нас нічого з 2014 року не змінилося в гірший бік», - сказала Могеріні.

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За її словами, санкції самі по собі не мета, для єдиного Євросоюзу ця політика спрямована на припинення конфлікту на сході Україні через повну реалізацію Мінських угод, інші санкції пов'язані з анексією Криму.

«Тут наші точки зору принципово розходяться. Ми вважаємо, що це порушення міжнародного права і цими аргументами ми багато разів обмінювалися останнім часом», - сказала вона.

Могеріні повідомила, що з Лавровим обговорювала сьогодні як зробити так, щоб Мінськ-2 було втілено повністю, як це обговорюється і з владою України.

«Санкції пов'язані з цим... Не будемо повертатися до того, що сталося в 2014 році, але ми, безперечно, по-різному розглядаємо причини цього конфлікту», - наголосила вона.

Своєю чергою Лавров назвав санкції штучною проблемою.

«Що стосується санкцій – вони у нас спливали в розмові. Ви знаєте, ми це питання не зачіпали, але вони спливали неминуче, тому що вони є частиною тих штучних проблем, які нагромаджуються в наших відносинах з Євросоюзом», - сказав Лавров.