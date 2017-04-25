СБУ звинувачує журналістів ZIK у підготовці до диверсії на військовому об'єкті

Служба безпеки України інкримінує знімальній групі телеканалу ZIK, затриманій 24 квітня у Рівненській області, «готування до диверсії».

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

«Співробітникам спецслужби затримані особи представилися як журналісти проекту «Стежками війни» телеканалу ZIK. Вони нібито виконували редакційне завдання щодо зйомок лісового масиву та місцевого туристичного об’єкту «Тунель кохання». За результатами огляду місця події до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками готування до диверсії за ч. 1 ст. 14 та ст. 113 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії», - йдеться у повідомленні.

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Натомість вчора, 24 квітня, після оприлюднення телеканалом ZIK інформації про затримання «за надуманим приводом» у Рівненській області своєї знімальної групи, керівник прес-групи УСБУ в Рівненській області Інна Ілючок повідомила кореспонденту УНІАН, що знімальна група «не затримувалася».

Водночас у Відділі комунікації поліції Рівненської області УНІАН повідомили, що 24 квітня о 16.30 до поліції надійшло повідомлення про погрозу фізичною розправою журналісту одного з телеканалів. На місце події виїхали група реагування патрульної поліції Рівненського районного відділення, слідчо-оперативна група та представники інших силових структур області. Попередньо встановлено, що конфлікт виник між військовослужбовцями і знімальною групою через проведення останніми відеозйомки.

При цьому, як повідомляє телеканал ZIK на своїй сторінці у Facebook, станом на сьогоднішній ранок (25 квітня) журналістів ще утримували «під охороною», але потім звільнили.

«Знімальна група «Стежками війни» ZIK звільнена і повертається додому», - повідомляє телеканал і додає: «Слідчо-оперативна група поліції складу злочину у діях журналістів не знайшла».