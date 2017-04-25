Проведення в Ялті "економічного форуму" не допоможе окупантам із інвестиціями - ЄС

В Європейському Союзі констатують, що незаконне проведення в окупованому Криму міжнародного економічного форуму, який пройшов в Ялті 20-22 квітня, не призведе до залучення іноземних інвестицій, тому що до Криму та Севастополя застосовані санкції.

Так власному кореспонденту УНІАН прокоментував захід речник Європейської комісії.

Він нагадав, що ЄС не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і буде продовжувати здійснювати свою політику невизнання.

"Обмежувальні заходи щодо Криму і Севастополя діють, у тому числі заборона на інвестиції та заборона на постачання туристичних послуг. Експорт нових ключових товарів в Крим і Севастополь для певних секторів також заборонена. Такі поїздки в Крим і Севастополь є незаконними у відповідності із законодавством України, і ЄС неодноразово висловлював свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності України", - сказав речник ЄК.

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Як відомо, останній раз ЄС підтвердив політику невизнання в Декларації високого представника від імені ЄС 17 березня цього року у зв'язку з річницею незаконної анексії.

Раніше повідомлялося, що для участі у так званому форумі на територію окупованого Росією Криму прибули, зокрема, бізнесмени і політики з Італії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Греції, Туреччини, Кіпру, Австрії та Румунії (депутат Європейського парламенту).

У цьому зв'язку Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації.