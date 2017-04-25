Українські аналітики нададуть докази поставок Росією зброї афганським талібам – нардеп

Українські аналітичні спецiалiзовані групи завершують доповідь, в якій будуть докази того, що Росія забезпечує озброєнням талібів в Афганістані.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

Вона зазначила, що російський МЗС дезінформує світову спільноту, заперечуючи заяви командувача американським контингентом в Афганістані Джона Ніколсона про постачання Росією зброї бойовикам радикального угруповання «Талібан».

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"У Росiї звикли говорити на "чорне" - "бiле". Перемогти брехню i дезiнформацiю можна тiльки беззаперечними фактами та доказами", - наголосила вона.

Парламентарій зазначила, що українські аналітичні спецiалiзовані групи завершують доповідь, в якій будуть докази того, що Росія забезпечує озброєння талібам в Афганістані.

"На сьогоднішній день кілька наших спiльних аналітичних спецiалiзованих груп завершують підготовку відповідної доповіді, що дозволить підтвердити заяви генерала Ніколсона», - підкреслила Фріз.