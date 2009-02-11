Черновецький: Розперезаний Балога став загрозою національній безпеці
Секретаріат дезінформує Президента?
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляє, що чиновниками Секретаріату Президента ведеться політика дезінформації Президента України щодо діяльності київської влади.
«Я завжди був і залишаюся послідовним союзником Президента, – сказав мер на брифінгу в середу. – Жодних розбіжностей і жодного конфлікту між мною і Президентом немає. Не може бути й мови про те, аби я ставив під сумнів хоч якесь його розпорядження. Ситуація, що склалася, – результат інтриг БАЛОГИ, ШЛАПАКА. Вони намагаються нав`язати чужу, а частенько й ворожу думку Президентові й просто його підставити на користь його політичних опонентів». (Віктор БАЛОГА – керівник Секретаріату Президента, Олександр ШЛАПАК – його перший заступник).
Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ підкреслив, що в діях чиновників Секретаріату простежуються «не просто ознаки дезінформації Президента, а й корупційних дій, які схожі на звичайну зраду національних інтересів».
«Я звертаюся до Президента як гаранта Конституції і голови РНБО, – сказав він. – Безвідповідально розперезаний В.БАЛОГА став загрозою національній безпеці України. Їхні дії необхідно негайно розглянути на засіданні РНБО й дати їм якнайжорсткішу оцінку».
«Замість того, щоб бігати по прокуратурах і писати кляузи в газети, – заявив київський голова, – я б запропонував цим горе-чиновникам Секретаріату вийти на вулицю й поспілкуватися з киянами. Якби БАЛОГА і ШЛАПАК працювали в мене, я б їх негайно звільнив або вліпив їм якнайсуворішу догану. І вже точно, заборонив би їм щось заявляти щодо ситуації в Києві, у якій вони нічого не розуміють».