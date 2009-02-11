Черновецький: Розперезаний Балога став загрозою національній безпеці

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляє, що чиновниками Секретаріату Президента ведеться політика дезінформації Президента України щодо діяльності київської влади.

«Я завжди був і залишаюся послідовним союзником Президента, – сказав мер на брифінгу в середу. – Жодних розбіжностей і жодного конфлікту між мною і Президентом немає. Не може бути й мови про те, аби я ставив під сумнів хоч якесь його розпорядження. Ситуація, що склалася, – результат інтриг БАЛОГИ, ШЛАПАКА. Вони намагаються нав`язати чужу, а частенько й ворожу думку Президентові й просто його підставити на користь його політичних опонентів». (Віктор БАЛОГА – керівник Секретаріату Президента, Олександр ШЛАПАК – його перший заступник).

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ підкреслив, що в діях чиновників Секретаріату простежуються «не просто ознаки дезінформації Президента, а й корупційних дій, які схожі на звичайну зраду національних інтересів».

«Я звертаюся до Президента як гаранта Конституції і голови РНБО, – сказав він. – Безвідповідально розперезаний В.БАЛОГА став загрозою національній безпеці України. Їхні дії необхідно негайно розглянути на засіданні РНБО й дати їм якнайжорсткішу оцінку».

«Замість того, щоб бігати по прокуратурах і писати кляузи в газети, – заявив київський голова, – я б запропонував цим горе-чиновникам Секретаріату вийти на вулицю й поспілкуватися з киянами. Якби БАЛОГА і ШЛАПАК працювали в мене, я б їх негайно звільнив або вліпив їм якнайсуворішу догану. І вже точно, заборонив би їм щось заявляти щодо ситуації в Києві, у якій вони нічого не розуміють».