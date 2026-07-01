Сирський відповів, чи є в нього конфлікт з Федоровим

Головком зауважив, що може лише повторити слова міністра оборони України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в нього немає жодного конфлікту з міністром оборони Михайлом Федоровим. Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.

"Я можу повторити лише слова міністра оборони: у нас немає жодного конфлікту. Кожен виконує свої обов'язки, у кожного є свої задачі. У Міноборони свої задачі, у Генштаба свої задачі", - заявив Сирський.

За його словами, під час роботи дійсно виникають окремі питання, які потребують узгодження.

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"Так, виникають періодично якісь питання, якісь протиріччя, які обговорюються та вирішуються. Питання в основному стосуються повноважень: де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити", - пояснив Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зауважив, що Генеральний штаб і Міністерство оборони спільно працювали над низкою реформ. Зокрема, йдеться про зміни до порядку проходження військової служби, комплектування посад і підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Сирський розповів про ситуацію на фронті

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Сирського, з початку поточного року Силам оборони України вдалося звільнити від російських окупантів понад 670 квадратних кілометрів української землі. Він додав, що в Криму проводиться цілий комплекс заходів для послаблення ворога, паралізації його логістики, не допущення перекидання військ на фронт, доставки боєприпасів. За словами Головкома, це є результатом системного стратегічного планування і кампанії 2025 і 2026 років.

Також ми писали, що Сирський поділився, що активність росіян на фронті зменшилася на третину через middle strike та знищення логістики. Він навів дані, що наразі російське угрупування в Україні становить 721300 окупантів, включно з оперативним резервом. За словами Головнокомандувача ЗСУ, кількість напрямків, на яких противник веде наступальні, також стала меншою. Він навів приклад, що якщо раніше їх було 13, то зараз вже стало 7. Більше того, пояснив Сирський, з цих 7 можна виділити лише 4 основних.

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