Кремль змушений заманювати росіян на війну виплатами до 60 тисяч доларів, - Сирський

Сирський розповів, що зараз у Росії проводяться заходи щодо примусового укладення контрактів.

Росія має проблеми з поповненням своїх військ, попри те, що ворог підвищив середній рівень винагороди за підписання контракту з армією. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН.

За словами Сирського, зараз Москва в середньому обіцяє виплати в розмірі близько 21 500 доларів за підписання контракту з Міноборони РФ. Більше того, у деяких регіонах винагорода сягає 60 000 доларів.

"Тобто до таких заходів вдається російська влада. Вона також продовжує комплектувати війська колишніми ув’язненими. Тобто вона вдається до всіх можливих заходів, щоб поповнювати армію", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Відео дня

Сирський зазначив, що росіяни скоротили кількість дивізій, які формуються в рамках трирічного резерву.

"Вони вживають усіх заходів, щоб зменшити нашу перевагу на основних напрямках. Однак ми вживаємо відповідних заходів у відповідь", – підкреслив він.

Також Сирський додав, що зараз у Росії проводяться заходи щодо примусового укладення контрактів:

"Цей експеримент проводиться в Пензинській області. Там ворог задіює спеціальні мобільні групи, які збирають чоловіче населення і змушують його підписати контракт. Це випробування моделі, яку вони планують поширити на всю свою територію".

Крім того, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що росіяни активно залучають і найманців. За його словами, їх приваблюють великі виплати.

Інші заяви Сирського

Раніше в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що активність росіян на фронті під час війни в Україні знизилася на третину. За його словами, це відбувається через удари по тилу та знищення логістики ворога.

Сирський зазначив, що на сьогодні російське угруповання в Україні налічує 721 300 окупантів. Він підкреслив, що кількість напрямків, на яких противник веде наступальні дії, також зменшилася.

Вас також можуть зацікавити такі новини: