США перекинули на Близький Схід групу десантних кораблів з морпіхами

Два великі десантні кораблі з морською піхотою вже перебувають в Індійському океані, ще один виконує місію в регіоні з травня.

Сполучені Штати посилили свою військову присутність на Близькому Сході, перекинувши до регіону групу великих десантних кораблів із підрозділом морської піхоти на борту. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі X.

За інформацією американських військових, великі десантні кораблі USS Boxer і USS Portland, на борту яких перебуває 11-й експедиційний батальйон морської піхоти, прибули до району Близького Сходу. Наразі вони перебувають в Індійському океані.

Крім того, ще один корабель цієї амфібійно-десантної групи – USS Comstock – виконує завдання у зоні відповідальності CENTCOM ще з початку травня.

Відео дня

У командуванні не розкрили, які саме завдання виконуватимуть кораблі та морські піхотинці. Там лише зазначили, що вони діють у рамках планової місії на Близькому Сході.

Близький Схід - головні новини

Напередодні повідомлявлось, що США та Іран домовилися припинити взаємні атаки, оскільки обидві сторони планували зустрітися у вівторок у столиці Катару, щоб вирішити суперечку щодо Ормузької протоки.

Втім, вчора Іран заявив, що не збирається зустрічатися з високопоставленими представниками США, які прибули до регіону після початку бойових дій, що погіршило перспективи досягнення тривалого миру між двома країнами.

Іранські чиновники також заявили, що сторони мають спочатку узгодити умови перемир’я, підписаного два тижні тому, перш ніж перейти до обговорення більш складних питань, таких як можливі обмеження ядерної програми Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: