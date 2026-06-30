Активних напрямків стало менше: Сирський розкрив деталі

За його слолвами, на сьогодні російське угрупування в Україні становить 721300 окупантів.

Активність росіян на фронті на війні в Україні зменшилася на третину через middle strike та знищення логістики. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН.

"На сьогодні російське угрупування в Україні становить 721300 окупантів - це разом з оперативним резервом. Також кількість напрямків, на яких противник веде наступальні діє також зменшилась: якщо раніше їх було 13, то зараз ми можемо казати про 7 напрямків. І то серед цим семи ми можемо виділити лише чотири основних", - сказав він.

Також Сирський пояснив, як знищення логістики впливає на бойові дії.

Відео дня

"Якщо говорити про кількість штурмових дій за добу, то вона достатньо висока - 240-260 в середньому. При цьому половина штурмових дій проводиться нашими підрозділами. Тобто аткивність противника значно зменшилась. Я не скажу, що вдвічі, але на третину точно", - зазначив головком.

За його словами, це ознаки певного виснаження росіян.

"Ми проводимо успішні штурмові дії та знищуємо багато окупантів, але це для перелому у війні цього недостатньо. Коли ми будема наступати на основних ділянках по 18-20 кілометрів на добу, то тоді можна буде сказати, що ми зламали на корню ситуацію", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що у прикордонному селі Граневі Дергачівської громади на Харківщині зафіксували російські війська: вони намагаються у закріпитися у сусідній Козачій Лопані - у населеному пункті тривають бої.

Вас також можуть зацікавити новини: