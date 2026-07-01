Скандал з підрозділом 'УПА': Навроцький готує новий 'удар' по Зеленському

Президент Польщі може публічно оголосити про свою позицію щодо відносин із Києвом 11 липня, хоча підтримку України Варшава припиняти не планує.

В оточенні президента Польщі Кароля Навроцького розглядають можливість обмеження контактів із президентом України Володимиром Зеленським на тлі нового загострення українсько-польських відносин, цеповідомляє Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на джерело в оточенні польського президента.

За словами співрозмовника видання, Навроцький може публічно висловити свою позицію 11 липня – у Національний день пам'яті жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої.

Як стверджує джерело, у президентському палаці негативно сприйняли рішення Володимира Зеленського про створення Національного пантеону, розцінивши його як свідому провокацію. В оточенні Навроцького також вважають, що останні кроки української влади є частиною довгострокової історичної політики Києва.

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Представник канцелярії президента Польщі заявив, що Варшава не має наміру "ставати частиною сценарію, написаного Києвом", який, на його думку, водночас підіграє російській пропаганді. Він також висловив переконання, що рішення Зеленського орієнтовані передусім на внутрішню аудиторію та покликані зміцнити його політичні позиції.

Водночас, за словами співрозмовника, польська сторона не планує негайно відповідати на дії Києва. Заяву можуть зробити під час офіційних заходів 11 липня, коли виступатиме президент Польщі.

За інформацією видання, одним із варіантів, який наразі обговорюють у команді Навроцького, є обмеження контактів із Володимиром Зеленським. При цьому Польща не планує згортати підтримку України.

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Між Києвом і Варшавою виникла нова хвиля напруженості через історичні питання. Нещодавно віце-прем’єр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що "з Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу".

Водночас очільник Офісу президента України Кирило Буданов зазначав, що на сьогодні напруженість між Україною та Польщею ще не досягла свого піку, але може серйозно загостритися.

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