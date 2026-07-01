Угорщина пішла проти ЄС щодо захисту для українських чоловіків

Будапешт заявив, що разом із кількома країнами ЄС не підтримує ініціативу Єврокомісії щодо змін у правилах тимчасового захисту.

Уряд Угорщини не підтримує пропозицію Європейського Союзу щодо можливого перегляду правил тимчасового захисту для українців, зокрема чоловіків призовного віку. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час виступу в парламенті.

Ініціатива Єврокомісії, озвучена 26 червня, передбачає, що у майбутньому країни ЄС можуть не надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, якщо ті не мають дозволу на виїзд з України через військові обов’язки.

За словами депутата угорського парламенту Ласло Тороцкаї, це може зачепити також етнічних угорців із Закарпаття. Він заявив, що такі чоловіки нібито ризикують бути відправленими "за понад 1000 кілометрів від дому на фронт як гарматне м’ясо" та закликав уряд виступити проти ініціативи.

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Петер Мадяр у відповідь зазначив, що позицію Угорщини вже озвучували на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі. За його словами, Будапешт разом із ще кількома країнами не підтримує пропозицію Єврокомісії.

Він також наголосив, що навіть у разі ухвалення нових правил на рівні ЄС, які можуть набути чинності орієнтовно у березні 2027 року, Угорщина збереже право самостійно надавати статус біженця тим, хто рятується від війни або мобілізації.

"Кожен угорський співвітчизник може розраховувати на уряд", – заявив прем’єр.

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Як повідомляв УНІАН, за даними "Євростату", близько 4,33 мільйона українців проживають лише у країнах Євросоюзу і мають статус тимчасового захисту. Майже третина з них, а саме 1,3 млн – проживають у Німеччині.

Днями Європейська комісія запропонувала скасувати статус осіб, що потребують захисту, для українських чоловіків призовного віку. Цю ініціативу підтримують низка країн ЄС, а також Київ.

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