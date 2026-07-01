Втома росіян від війни зростає, але Путін живе в паралельній реальності, – FT

Аналітики зазначають, що Путін не піде на жодні поступки, навіть якщо це зашкодить йому.

Володимир Путін повністю зосереджений на вторгненні в Україну та на своїй рішучості завершити його лише на максималістських умовах – незважаючи на зростаюче невдоволення громадськості.

Як пише Financial Times, наполегливі заяви Путіна про те, що його війська виграють війну, вже починають дратувати росіян. Згідно з опитуванням, опублікованим у п’ятницю, довіра до Путіна впала до 69 відсотків – найнижчого рівня з початку війни у 2022 році.

"Спроби російського президента заспокоїти громадськість звучать як "мантра" – ніби він намагається переконати самого себе, що все гаразд", – сказав московський політолог Андрій Колесников.

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При цьому, відхиливши пропозицію України щодо припинення вогню, Путін показав, що він відмовляється від усіх варіантів мирного вирішення проблеми, зазначає він:

"Це поганий знак – він не піде ні на які поступки, навіть якщо це зашкодить йому. Це означає, що він сповнений образи та рішучості боротися будь-якими засобами".

Політолог зазначає, що втома росіян від війни переросла в гнів, який не знаходить виходу.

"Люди просто виживають, як можуть, чи то через обмеження на інтернет, чи то через паливну кризу", – каже він.

При цьому Кремль зробив незвичайний крок, тісніше пов’язавши Путіна з правлячою партією Кремля. На своєму з’їзді в неділю "Єдина Росія" вперше з 2007 року назвала себе "партією президента".

Іван Філіппов, автор книги про російську провоєнну спільноту блогерів, яка готується до виходу, заявив, що зміна стратегії щодо "Єдиної Росії" є показником посилення ізоляції Путіна.

"Зараз 2026 рік. Фронт – це безвихідна м’ясорубка, країна вишиковується в чергу за бензином, ракети й безпілотники щодня вражають нафтопереробні заводи та збройові фабрики, а Крим майже перетворився на острів. У таких умовах зробити Путіна обличчям найнепопулярнішої партії в країні, яка тоне, – це незрозуміле рішення, яке міг ухвалити лише той, хто живе в паралельній реальності", – пише він.

Путін і війна в Україні – новини

Військові аналітики зазначають, що удари ЗСУ по нафтогазовій інфраструктурі Росії здатні повністю паралізувати кремлівську військову машину і змусити Путіна до капітуляції або замороження конфлікту до кінця року.

А Forbes пише, що Путіну залишилося перебувати при владі не більше трьох років. Сценарії його падіння варіюються від швидкого вбивства до показового процесу, а причинами можуть стати нові атаки з боку України, внутрішні заворушення або відмова Китаю від підтримки.

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