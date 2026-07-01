Росіяни модернізують аеропорт 'Донецьк' для запуску 'Гераней' (фото)

Модернізуються пускові установки та будуються нові склади.

Росіяни проводять активну модернізацію та нове будівництво в Донецькому аеропорту, щоб пристосувати його для запуску та зберігання ударних БпЛА "Герань/Гербера". Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізували аналітики тг-каналу "Стратегічна авіація".

Так, станом на 29 червня в аеропорту були збільшені розміри стандартних пускових установок, щоб реалізувати запуск БпЛА "Герань-3".

Крім того, у червні були добудовані кілька заїздів до складу БпЛА "Герань/Гербера".

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Також у кінці червня ймовірно було розпочате будівництво ще одного складу в центральній частині аеропорту, зазначають аналітики.

Донецький аеропорт - новини

Нагадаємо, до 2024 року територія Донецького аеропорту перебувала фактично біля лінії фронту, що не дозволяло російським військам проводити масштабні будівельні роботи.

Однак після просування російських сил лінія бойових дій відсунулася від аеродрому, і в 2025 році окупанти почали переобладнувати об'єкт для запуску ударних дронів. Це дозволяє Росії суттєво скоротити відстань польоту Shahed до підконтрольних Україні територій.

Вони демонтували частину старих оборонних споруд, облаштували майданчики для пального, складські приміщення та укриття для безпілотників. Зокрема, станом на 2 червня на території аеродрому облаштовано понад 130 гаражів для зберігання ударних безпілотників ,а також бетонні склади для дронів та чотири стаціонарні пускові установки.

ЗСУ намагаються зірвати ці плани.Так, у квітні українські захисники взяли під вогневий контроль територію Донецького аеропорту, здійснивши першу в сучасній історії операцію такого типу.

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