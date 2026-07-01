Росіяни масово шукають в мережі, коли закінчиться війна з Україною, - ISW

ISW фіксує рекордні пошукові запити в РФ про завершення війни та ознаки зростання суспільного невдоволення після українських ударів.

У Росії фіксують різке зростання інтересу до теми завершення війни проти України. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними сервісу Wordstat російського "Яндекса", з 22 по 28 червня користувачі здійснили понад 137 тисяч пошукових запитів на тему "коли Росія закінчить війну проти України". Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Згідно з даними, значну частину таких запитів зафіксовано в Московській та Ленінградській областях – регіонах, які російська влада намагалася захистити посиленими системами ППО, однак, як зазначається, це не повністю убезпечило їх від українських ударів.

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За даними ISW, кількість подібних запитів зростає вже другий тиждень поспіль. Попередній пік інтересу був зафіксований на початку червня, коли українські безпілотники атакували Санкт-Петербург під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Окремо аналітики звертають увагу на соціологічні дані пов’язаного з Кремлем Фонду громадської думки (ФОМ). Опитування показали зниження рівня схвалення президента РФ Володимира Путіна – з 74% до 69% у період після найбільших ударів по Московській області.

У ISW наголошують, що, попри ймовірний вплив Кремля на соціологічні дані, навіть офіційні опитування фіксують ознаки зростання невдоволення всередині Росії після більш ніж чотирьох років війни.

Удари по Росії - як Україна тисне на Кремль

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни.

У межах цієї кампанії вчора тривала масштабна атака безпілотників на Москву та Московську область. Повідомлялося про вибухи та пожежу в Єгор'євську, а також про два влучання в Дубні Московської області.

Зеленський підтвердив повторне влучання у центр космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні. Він відзначив особливий статус цього обʼєкту, який використовується для розвідки та координації військових.

На тлі масованих ударів по російських тилових містах антивоєнні настрої в російських регіонах різко посилилися. Кількість дописів із критикою війни за тиждень зросла на 235%.

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