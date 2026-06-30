Загадка Австралії: навіщо посеред сухої прерії вздовж доріг стоять двометрові лінійки

Австралія – це дивовижний континент, який не втомлюється дивувати іноземців своїми природними аномаліями, унікальною фауною та незвичними побутовими рішеннями.

Мандрівники, які вперше опиняються на безкрайніх просторах австралійської прерії, часто застигають від подиву. Серед випаленого сонцем пустельного пейзажу, де на сотні кілометрів немає жодної живої душі, при дорозі можна зустріти дивний об'єкт – вертикальну двометрову лінійку з поділками, пише угорське видання Liked.

Для місцевих жителів цей елемент дорожньої інфраструктури є цілком буденним, а от для туристів він залишається справжньою загадкою, розгадати яку без допомоги досвідчених провідників майже неможливо.

Погода в Австралії мінлива й примхлива: тут можна відчути всі чотири пори року протягом однієї доби – від ранкової прохолоди й денної спеки до нічного холоду. До того ж країна регулярно потерпає від піщаних буревіїв та ураганів. Великий вплив на місцевий клімат має так званий Диполь Індійського океану. Коли цей показник переходить у негативну фазу, він провокує аномальні зливи по всій території материка у весняні місяці (з вересня по листопад).

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Для контролю за рівнем опадів та захисту водіїв влада й встановлює ці велетенські вимірювальні прилади. Загалом австралійські автошляхи сповнені дивин: тут є дорожні знаки, під якими текст продубльовано словами, попередження про появу вомбатів чи кенгуру, а на пішохідних переходах замість звичної людської фігурки намальовані лише ноги. Проте саме двометрові лінійки викликають найбільше запитань.

Навіщо сухій пустелі водомірні рейки?

Насправді ці конструкції є звичайними водомірними рейками. У всьому світі їх встановлюють на гідрологічних станціях посеред морів, річок чи озер для фіксації рівня води. Наприклад, Кронштадтський фудмаркер визначає нуль Балтійської системи висот, Марсельський – слугує еталоном для Франції, а Амстердамський – для країн Північної Європи. Але в Австралії все інакше: тут ці лінійки стоять просто на суші.

Причина криється в руйнівних сезонних повенях. Незважаючи на загалом посушливий клімат та відсутність великих повноводних річкових систем, під час сезону дощів у південно-східній частині країни (штати Вікторія, Новий Південний Уельс та Тасманія) вода виходить із берегів і затоплює величезні рівнини. Зливи бувають настільки масштабними, що під водою опиняються сотні будинків, а збитки обчислюються мільярдами доларів (наприклад, лише за одну з минулих весняних повеней сума збитків сягнула майже 5 млрд австралійських доларів).

Будувати мости чи естакади на ділянках, які затоплює лише раз на рік, місцева влада вважає економічно недоцільним. Тому на найнижчих точках рельєфу та біля потенційних бродів встановлюють метрові лінійки. У період паводку, коли дорога повністю зникає під водою, ці знаки показують реальну глибину затоплення.

Гра на виживання: їхати чи повертати назад?

Коли траса перетворюється на бурхливу річку, водії за допомогою цих рейок мають самостійно оцінити ризики: чи зможе їхній транспорт подолати перешкоду, чи краще розвернутися.

Величезні австралійські фури здатні долати броди завглибшки до півтора метра. Вони часто допомагають водіям легковиків – беруть їх на буксир і на тросах переводять через небезпечні ділянки з сильною течією.

Міжміські автобуси теж пристосовуються до екстремальних умов. Аби вода не зіпсувала майно пасажирів, водії змушують людей переносити валізи з нижніх багажних відсіків на дах автобуса – точнісінько так, як це практикують у паводкових регіонах Індії.

Бувають випадки, коли рівень води піднімається настільки високо, що дорожні знаки та двометрові лінійки повністю ховаються під товщею води. Тоді рух континентом повністю паралізується, а пустеля перетворюється на тимчасове безкрайнє море.

Інші цікавинки світу

Раніше було названо шість найкрасивіших міст Європи. Згідно з результатами опитування, опублікованими журналом Time Out, першу сходинку у списку посів Единбург. Експерти зазначають, що для будь-якого сучасного мегаполіса критично важливо бути функціональним – забезпечувати жителів зеленими зонами, розвиненим транспортом, приязною атмосферою, а також різноманіттям закладів відпочинку та громадського харчування. Проте особливу цінність місто здобуває тоді, коли до цього набору додається ще й вражаючий зовнішній вигляд.

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