Росія може готувати наступ на Чернігівщину, – Сирський

У планах Росії є бажання задіяти Білорусь, втягнувши її у війну.

Росія може розпочати наступ з Брянської області на Чернігівщину. Про це сказав головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН.

За його словами, російський Генштаб розробляє декілька варіантів дій:

"Можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області. Це реалістичний варіант. І, звичайно, ми до цього готуємося".

Відео дня

За його словами, йдеться не про похід на Київ, а саме захоплення Чернігівської області.

"З метою захоплення території, просування вглиб і відволікання частини наших військ з основних важливих напрямків. У тому числі тих, де ми проводимо активні дії", - зазначив він.

За його словами, ворог таким чином хоче розтягнути фронт і позбавити Україну резервів.

Також Сирський розповів про плани росіян втягнути Білорусь у війну з Україною. Один з них стосується наступу з Білорусі:

"Путін поставив задачу російському Генштабу - прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції, зокрема, й із території Білорусі".

Головком ЗСУ додав, що з огляду на останні події, заледве керівництво Білорусі наважиться надавати агресору для використання власну територію в якості плацдарму для проведення наступальної операції. В той же час він зазначив, що такий варіант враховується.

Чи буде великий наступ РФ?

Як повідомляв УНІАН, видання New York Post писало, що російський диктатор Володимир Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, намагаючись компенсувати військові невдачі та дедалі більший тиск усередині Росії. Таку оцінку дають західні експерти, які вказують на погіршення економічної ситуації, проблеми з набором військових та зростання дефіциту бюджету РФ.

Старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марія Снєгова вважає, що Кремль, ймовірно, розраховує використати зимовий період для посилення тиску на Україну.

За її словами, після невдалого весняного наступу Росія не досягла очікуваних результатів на фронті, тому може повернутися до тактики масштабних атак по цивільній інфраструктурі. Аналітики припускають, що російські атаки можуть бути спрямовані не лише на енергетичну систему, а й на залізничну та водну інфраструктуру України для ускладнення логістики та постачання.

Вас також можуть зацікавити новини: