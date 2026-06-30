В Україні завтра вимикатимуть світло: графіки відключень на 1 липня

Причиною запровадження обмежень є значне зростання енергоспоживання через спекотну погоду.

Завтра, 1 липня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Так, з 17:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (в обсязі однієї черги).

"Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду", - йдеться у повідомленні.

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При цього зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись, українцям варто стежити за повідомленнями на сторінках обленерго відповідного регіону.

Графіки відключення світла - Сумська область

За даними "Сумиобленерго", завтра, 1 липня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Відключення електроенергії передбачені в підчергах 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 та 4.1. Тривалість відключень складе від 2 до 4 годин залежно від групи споживачів.

Графіки відключення світла - Волинська область

У "Волиньобленерго" також опублікували графік відключень на завтра. В підчергах 1.2 та 2.1 світла не буде з 15:00 по 16:00. У інших підчергах відключення будуть наступними:

5.1 – 16:00-19:30;

5.2 – 16:00-20:00;

6.1 – 19:00-22:00;

6.2 – 19:00-22:00.

Графіки відключення світла - Вінницька область

У "Вінницяобленерго" повідомили, що 1 липня для підприємств, установ та інших споживачів категорії промисловості й бізнесу Вінницької області з 15:00 до 22:00 може бути застосовано графіки обмеження потужності у повному обсязі – 5 черг.

Для побутових споживачів Вінницької області з15:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень в обсязі – 1 черги.

Графіки відключень світла – Львівська область

"Львівобленерго" опублікувало графік відключень електроенергії для Львівщини. Згідно з інформацією, світло завтра вимикатимуть в чотирьох підчергах:

1.1 (з 17:00 по 19:30);

1.2 (з 19:30 по 22:00);

5.1 (з 19:30 по 22:00);

5.2 (з 17:00 по 19:30).

Відключення світла – інші новини

Раніше перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що через наслідки російських атак та аномально спекотну погоду, яка призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Тривалість відключень електроенергії цього літа залежатиме не лише від спеки, а й від наслідків можливих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. За песимістичним сценарієм, українці можуть залишатися без світла до п'яти годин, повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтервʼю УНІАН.

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