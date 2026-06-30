У ДТЕК поки що не прокоментували ситуацію зі світлом у столиці.

У Києві запроваджено аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки наразі не діють. Відповідну інформацію опублікували у застосунку "Київ цифровий".

"Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

При цьому у ДТЕК поки що не прокоментували відключення світла у столиці.

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Відключення світла - інші новини

Аномальна спека призвела до необхідності сьогодні, 30 червня, з 17:00 до 22:00 застосовувати графіки погодинних відключень для населення та бізнесу. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу.

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, що повідомив цього літа графіки погодинних відключень електроенергії в Україні можуть запровадити внаслідок масованих обстрілів ворога. Відключення світла можуть тривати до 5 годин у годину пік, а найбільш небезпечний період очікується за кілька тижнів.

29 червня через спеку в Україні почалися аварійні відключення світла. Зокрема, про екстрені відключення повідомляло у Рівненській та Хмельницькій областях.

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