Аномальна спека перетворює радянські Т-72 на гігантські 'печі', - Reuters

Температура всередині радянських Т-72 під час літньої спеки стає критично високою, однак військові продовжують виконувати бойові завдання.

Рекордна спека, що накрила значну частину Європи та Україну, створює додаткові труднощі для українських військових на фронті. Особливо складно екіпажам радянських танків Т-72, які через відсутність кондиціонерів під час літньої спеки буквально перетворюються на теплові пастки, пише Reuters.

Головний сержант танкового батальйону 65-ї окремої механізованої бригади з позивним Симпатяга ділиться, що після виконання бойових завдань температура всередині машини стає надзвичайно високою.

"Техніка дуже нагрівається після виконання свого завдання. Температура всередині може стати дуже високою. На відміну від танків Abrams, Challenger та Leopard, поставлених західними партнерами, цей не має кондиціонера", – зазначив військовий.

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Бойові танки Т-72 важать від 41 до 45 тонн, а в умовах літньої спеки їхній сталевий корпус швидко нагрівається. На позиціях у Запорізькій області танкісти змушені охолоджуватися водою просто біля бойових машин.

Найближчими днями температура повітря в регіоні, за прогнозами, зросте приблизно до +36 градусів, що ще більше ускладнить службу військових.

Попри важкі умови, українські захисники наголошують, що продовжують виконувати бойові завдання.

"Незважаючи на суворі погодні умови – палючу спеку зараз, мінусові температури та багнюку взимку – ми все ще тримаємося. Ми продовжуємо боротьбу з російськими військами, не даючи їм просуватися", – сказав сержант.

Що передувало

Тим часом у тилових регіонах України через різке зростання температури очікують збільшення споживання електроенергії, насамперед через активне використання кондиціонерів. Це може призвести до повернення погодинних відключень електрики.

В Україні відключення світла можуть збільшитися до 10-12 годин на добу, якщо на тлі літніх проблем Росія буде здійснювати ще й енергетичні обстріли, заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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