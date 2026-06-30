Зброю проти дронів шукають і Україна, і Росія: Сирський про те, як повернути танки у бій

Каже, що створення контрзброї дозволить повернути техніку на поле бою.

Станом на сьогодні, дрони панують на полі бою, але ще не прийшов час остаточно списувати танки і бронемашини. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав у інтерв’ю ТСН.

"Бронеавтомобілі використовуються. Вони постійно потрібні військам, бо на певній відстані, як правило, це 30 км від переднього краю, забезпечують підвезення особового складу, евакуацію поранених і логістику", – сказав він, додавши, що далі вже їдуть наземні роботизовані комплекси.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що аби активно використовувати танки, необхідний забезпечити їм надійний захист від ураження дронами. І йдеться не про захисні решітки, а про пристрої, які збиватимуть дрони в автоматичному режимі. Він додав, що у цьому напрямку триває робота і в Україні, і в Росії.

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"Це змагання і технологій, і економік, і ресурсів. Хто має більш розвинутий потенціал, той матиме більший успіх в плані створення контрзброї. Це дасть можливість повернутися до використання техніки", – пояснив Сирський

За його словами, дрони також вплинули на роботу артилерії. Адже зараз до 60 відсотків боєкомплекту становлять далекобійні боєприпаси. Збільшилась і частка керованих боєприпасів, які дозволяють уражати ціль з першого постілу.

Як дрони змінили бойові дії

Як повідомляв УНІАН, військовий аналітик, майор запасу Олексій Гетьман зазначав, що логіка ведення війни в окопах відходить у минуле, бо дрони усе змінюють. Новітні дрони дають більш кращий і швидший результат на полі бою, аніж ведення боїв в окопах.

За його словами, війна, яку ми ще пару років тому вважали домінантною, вже відходить у минуле, і зараз переважно йде війна дронів, війна атак по логістиці, а окопна війна стає вже не такою, якою вона була декілька років тому.

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