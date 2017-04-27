Прокуратура розпочала розслідування щодо торгівлі з окупованим Кримом компаніями "Пежо" та "Ашан"

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала досудове розслідування щодо торгівлі з тимчасово окупованим Кримом компаніями «Пежо» і «Ашан».

Як повідомляється на сайті прокуратури АРК, відомство отримало звернення народного депутата України Олексія Гончаренка щодо перевірки фактів, викладених в одному з інтернет-видань, про розміщення на офіційних сайтах дилерів французьких компаній, а саме Peugeot та «Ашан», інформації про їх представництва на тимчасово окупованій території півострова Крим.

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«За результатами розгляду звернення прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї)», - зазначили у прокуратурі.

При цьому зазначається, що в ході досудового розслідування слідство встановить законність постачання товарів на територію Автономної Республіки Крим відповідно до вимог чинного законодавства в частині дотримання порядку в’їзду та виїзду та у разі виявлення порушень вживатимуться заходи прокурорського реагування.

«Також будуть надіслані запити до головних офісів цих компаній для врегулювання питання щодо інформації на дилерських сайтах про розміщення автосалонів та магазинів на території півострова», - сказано у повідомленні .

У прокуратурі зазначають, що матеріали кримінального провадження, відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», направлено до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності.