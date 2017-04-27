Нуль за доброчесність отримали більше десяти претендентів на посади суддів Верховного суду

12 кандидатів на посади суддів Верховного суду України отримали нуль балів за доброчесність. Як повідомили УНІАН у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, 21, 24 та 26 квітня ВККС провела співбесіди з 98 кандидатами до Верховного суду (26% від загальної кількості) та щодо 12 із них ухвалила рішення про те, що вони не підтвердили здатність здійснювати правосуддя.

Рішення стосовно 30 кандидатів Комісія ухвалюватиме у повному складі.

Стосовно 56 кандидатів (57%) оголошено перерву - у Комісії та ГРД більше немає запитань, вони дізнаються результати після завершення всіх співбесід.

Усього до співбесід, які триватимуть до кінця травня, допущено 382 кандидати. Співбесіди проводять чотири Колегії по чотири і три члена ВККС у кожній відповідно до спеціалізації касаційних судів у складі Верховного суду: адміністративного, цивільного, господарського та кримінального. Бали кандидатам будуть виставлені після проведення всіх співбесід, і вже після цього формуватиметься загальний рейтинг.

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Під час співбесіди з кандидатом присутній представник Громадської ради доброчесності (ГРД), який озвучує інформацію або негативний висновок стосовно нього, якщо вони є. Кандидат має право надати роз’яснення.

Після завершення співбесіди з кандидатом Колегія ухвалює одне з рішень:

• оголосити перерву щодо кандидата (до закінчення всіх співбесід та виставлення балів – за відсутності негативного висновку або інформації від ГРД та ВККС);

• ухвалити рішення про непідтвердження здатності здійснювати правосуддя. Це означає, що Колегія ВККС погоджується з негативним висновком ГРД, або переконується у недоброченості кандидата під час співбесіди. Такий кандидат отримує «нуль» балів за доброчесність, що фактично означає, що він не може продовжувати успішну участь у конкурсі;

• оголосити перерву та внести на розгляд Комісії у пленарному складі. Це означає, що Громадська рада доброчесності стосовно кандидата ухвалила негативний висновок. Водночас члени ВККС вважають, що інформація, викладена у висновку, потребує уточнення, перевірки, додаткової аргументації. Такий висновок буде розглянуто під час пленарного засідання у складі всієї Комісії (16 осіб). Для подолання такого висновку на цьому засіданні потрібно, щоб проголосували 11 членів Комісії.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 року.

Сьогодні, 27 квітня, голова ВККСУ Сергій Козьяков заявив, що Комісія у період між 1 та 7 червня завершить оцінювання кандидатів на посади суддів Верховного суду.