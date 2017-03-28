Ситник вбачає "великі ризики" у питанні створення антикорупційного суду

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вбачає "великі ризики" в питанні створення Спеціалізованого антикорупційного суду.

Про це він сказав у розміщеному на сайті НАБУ інтерв'ю "Громадському".

"Мені здається, що є великі ризики щодо створення антикорупційного суду. Це питання зараз для України. Ми бачимо, що ми розслідуємо, прокуратура наглядає, разом передаємо справу до суду, а судова гілка влади просто саботує розгляд цих справ", - зазначив Ситник.

Він навів приклад кримінального провадження проти топ-менеджерів Одеського припортового заводу.

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"Провели одне засідання в лютому і перенесли на квітень. Тобто, два місяці справа просто лежить без руху в судах. Якщо було так багато спекуляцій, що ми зриваємо процес приватизації, якщо ми притягуємо до відповідальності людей, які ні в чому не винні, – то оголошуйте виправдальний вирок. Але що ми бачимо? Всі докази зібрані, виправдавальний вирок неможливий на законних підставах, тому справа переноситься на два місяці. Я не виключаю, що в квітні відбудеться засідання, проведеться якась формальна процесуальна дія, і справу знову на два місяці відкладуть. Це не розгляд в судах", - наголосив директор НАБУ.

Як зазначив Ситник, і НАБУ, і Спеціалізована антикорупційна прокуратура зараз "обмежені в інструментах впливу на цей процес".

"Можливо, це можна пов’язати з тим, що в цей час наші противники вибирають таку стратегію, щоб затягнути ці справи і таким чином нас дискредитувати. Мовляв, бачите, вони щось там розслідують, а це все профанація, бо немає вироків", - сказав він.

Паралельно, на думку Ситника, це впливатиме на створення антикорупційного суду.

"Бо створення антикорупційного суду, який не буде переносити справи на два місяці, а буде слухати рівномірно і йти до законного рішення набагато швидше – саме це і є найбільшим викликом для нашої політичної еліти. Тому це і буде показником того, чи готові вони взагалі до виконання своїх лозунгів про боротьбу з корупцією, чи ні", - зазначає Ситник.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо надання НАБУ автономії у проведенні негласних слідчих дій та чому це питання досі залишається не вирішеним, директор бюро зазначив, що "мабуть, немає на це політичної волі".

"Останній цей цирк в парламенті дуже яскраво дає відповідь на це питання. Більшість депутатів просто не готові за це голосувати, вони не готові до оптимізації роботи НАБУ", - впевнений Ситник.